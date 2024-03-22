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Паршуков Андрей Модестович

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Место рождения

Ульяново, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

14.05.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1962

Отец: Паршуков Модест Сергеевич

Мать: Паршукова Елизавета Дмитриевна

Ульяново, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
18.12.1984

Жена: Паршукова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
19.03.1985

Сын: Паршуков Роман Андреевич

Мать ребёнка: Паршукова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
15.10.1986 ст.

Дочь: Загурская Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Паршукова Ирина Ивановна

Югыдъяг, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми
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