Паршуков Андрей Модестович
Место рождения
Дата рождения14.05.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1962
Бракосочетание
18.12.1984
Жена: Паршукова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1985
Мать ребёнка: Паршукова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1986 ст.
Дочь: Загурская Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Паршукова Ирина Ивановна
Югыдъяг, Усть-Куломский муниципальный район, Республика Коми