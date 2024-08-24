Бельгер Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
*перепись 1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Бельгер Мария
Отец ребёнка: Бельгер Иоханн Моритц
*перепись 1908
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Бельгер Ольга
Отец ребёнка: Бельгер Иоханн Моритц
*перепись 1908
Смерть
Неизвестно