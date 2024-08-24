Бельгер Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельгер Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

*перепись 1908
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельгер Иоханн Моритц

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Бельгер Мария

Отец ребёнка: Бельгер Иоханн Моритц

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
*перепись 1908
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Бельгер Ольга

Отец ребёнка: Бельгер Иоханн Моритц

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
*перепись 1908
Смерть
Неизвестно

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