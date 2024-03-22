Кольцов Евстафий Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.09.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1868
Бракосочетание
07.05.1889
Первый брак Евстафия
Рождение ребёнка
14.07.1890
Дочь: Мария Евстафьевна
Мать ребёнка: Кольцова Евгения Гавриловна
Рождение ребёнка
?.07.1892
Дочь: Серафима Евстафьевна
Мать ребёнка: Кольцова Евгения Гавриловна
Рождение ребёнка
16.07.1893
Дочь: Мария Евстафьевна
Мать ребёнка: Кольцова Евгения Гавриловна
Рождение ребёнка
21.10.1908
Дочь: Елисавета Евстафьевна
Мать ребёнка: Кольцова Параскева Незаконнорожденная
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно