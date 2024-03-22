Кольцов Евстафий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКольцов Евстафий Михайлович

Кольцов Евстафий Михайлович

Место рождения

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

19.09.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1868

Отец: Кольцов Михаил Иванович

Мать: Кольцова Марина Степановна

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
07.05.1889

Жена: Кольцова Евгения Гавриловна

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Первый брак Евстафия
Рождение ребёнка
14.07.1890

Дочь: Мария Евстафьевна

Мать ребёнка: Кольцова Евгения Гавриловна

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
?.07.1892

Дочь: Серафима Евстафьевна

Мать ребёнка: Кольцова Евгения Гавриловна

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.07.1893

Дочь: Мария Евстафьевна

Мать ребёнка: Кольцова Евгения Гавриловна

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.10.1908

Дочь: Елисавета Евстафьевна

Мать ребёнка: Кольцова Параскева Незаконнорожденная

Ключи, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кольцова Параскева Незаконнорожденная

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close