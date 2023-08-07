Сергей Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

После 1780

Пол

Мужской

Отец

1659 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1713 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Дементий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Февронья Артемьевна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Февронья Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Артемьевна

Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
После 1780
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