Сергей Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиПосле 1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Дементий Васильевич
Рождение ребёнка
1739
Сын: Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Февронья Артемьевна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Февронья Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья Артемьевна
Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
После 1780