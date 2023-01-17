Ситник Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситник Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1962

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1986 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1962

Отец: Ситник Василий Иванович

Мать: Ситник Любовь Семёновна

Рождение ребёнка
29.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ситник Наталья Борисовна

Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.12.1986

Дочь: Бячкова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Ситник Наталья Борисовна

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