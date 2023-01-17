Ситник Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1962
Отец: Ситник Василий Иванович
Мать: Ситник Любовь Семёновна
Рождение ребёнка
29.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ситник Наталья Борисовна
Гуково, город Гуково, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.12.1986
Дочь: Бячкова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Ситник Наталья Борисовна