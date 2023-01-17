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Акилина Леонтьевна

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Место рождения

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1713 г.р.

Мать

1715 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтий Дмитриевич

Мать: Наталья Парфеновна

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
20.11.1757

Муж: Иван Леонтьевич

Церковь Святого Николая Чудотворца, Заклинье (Дубровка), село, Заклинская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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