Акилина Леонтьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонтий Дмитриевич
Мать: Наталья Парфеновна
Бракосочетание
20.11.1757
Муж: Иван Леонтьевич
Церковь Святого Николая Чудотворца, Заклинье (Дубровка), село, Заклинская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно