Пустовалов Валентин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПустовалов Валентин Васильевич

Пустовалов Валентин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1950

Дата смерти

21.03.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
21.03.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close