Полежаев Афонасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаев Афонасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1921

Дочь: Туманова Екатерина

Мать ребёнка: Полежаева Анна

Новые Выселки, Алатырский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
23.07.1925

Дочь: Катаева елена

Мать ребёнка: Полежаева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Евдокея

Мать ребёнка: Полежаева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полежаева Анна

Новые Выселки, Алатырский район, Чувашская Республика
Смерть
1971
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