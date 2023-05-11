Полежаев Афонасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.10.1921
Дочь: Туманова Екатерина
Мать ребёнка: Полежаева Анна
Рождение ребёнка
23.07.1925
Дочь: Катаева елена
Мать ребёнка: Полежаева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Евдокея
Мать ребёнка: Полежаева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полежаева Анна
Смерть
1971