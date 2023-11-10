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Мозгалёв Антон Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1904

Дата смерти

20.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1904

Отец: Мозгалёв Никита Васильевич

Мать: Мозгалёва Прасковья Евдокимовна

Рождение ребёнка
08.07.1937

Дочь: Коврова Зоя Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1941

Сын: Мозгалёв Николай Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1946

Дочь: Найдёнова Светлана Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1949

Сын: Мозгалёв Пётр Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1951

Дочь: Богомазова Ольга Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1954

Сын: Мозгалёв Виктор Антонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.07.1972
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