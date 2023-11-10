Мозгалёв Антон Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1904
Дата смерти20.07.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1904
Рождение ребёнка
08.07.1937
Дочь: Коврова Зоя Антоновна
Рождение ребёнка
15.02.1941
Сын: Мозгалёв Николай Антонович
Рождение ребёнка
12.09.1946
Дочь: Найдёнова Светлана Антоновна
Рождение ребёнка
05.01.1949
Рождение ребёнка
21.10.1951
Дочь: Богомазова Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
22.07.1954
Сын: Мозгалёв Виктор Антонович
Смерть
20.07.1972