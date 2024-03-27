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Якобсон Михаил
Якобсон Михаил
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1895
Дата смерти
1989
Пол
Мужской
Отец
Якобсон Даниил
1850 г.р.
Мать
Якобсон Мария
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Якобсон Даниил
Мать:
Якобсон Мария
Смерть
1989
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