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(Исаева) Валентина Васильевна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.08.1943

Дата смерти

23.10.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.10.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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