(Исаева) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.08.1943
Дата смерти23.10.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.10.2003
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно