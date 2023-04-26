Никифор Николаев
Место рождениядеревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай Лукин
деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Военная служба
1840
деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Поступил в рекруты
Место жительства
1850
Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно