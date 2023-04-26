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Никифор Николаев

Место рождения

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай Лукин

Мать: не указана

деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Военная служба
1840
деревня Бычково, Глазовская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Поступил в рекруты
Место жительства
1850
Ивановка Вторая, Сорочинский, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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