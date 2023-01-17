Никифрова (Булатова) Агафья
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Булатов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Никифоров Тимофей
Отец ребёнка: Никифоров Григорий
Морозково, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Никифоров Григорий
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Никифоров Григорий
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Никифоров Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифоров Григорий
Смерть
Неизвестно