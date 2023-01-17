Никифрова (Булатова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифрова (Булатова) Агафья

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Место рождения

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Булатов Яков

Мать: не указана

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1747

Сын: Никифоров Тимофей

Отец ребёнка: Никифоров Григорий

Морозково, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Никифоров Григорий

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Никифоров Григорий

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Никифоров Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Григорий

Смерть
Неизвестно
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