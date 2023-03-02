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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Патрахина Офимья Иванова
Отец ребёнка: Патрахин Иван
Россия, Тюменская, Шевелева
Рождение ребёнка
1735
Сын: Патрахин Григорий
Отец ребёнка: Патрахин Иван
Шевелева, Тобольская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яркова Марфа
Отец ребёнка: Патрахин Иван