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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Патрахина Офимья Иванова

Отец ребёнка: Патрахин Иван

Россия, Тюменская, Шевелева
Рождение ребёнка
1735

Сын: Патрахин Григорий

Отец ребёнка: Патрахин Иван

Шевелева, Тобольская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яркова Марфа

Отец ребёнка: Патрахин Иван

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