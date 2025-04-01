Легкова (Кособокова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1992
Отец ребёнка: Чиченин Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
10.04.1995
Дочь: (Чиченина) Алена Андреевна
Отец ребёнка: Чиченин Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
11.01.2006
Дочь: (Чиченина) Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Феофанов Александр Сергеевич