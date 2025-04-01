Легкова (Кособокова) Татьяна Алексеевна 24.06.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Легкова (Кособокова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1970

Отец: Кособоков Алексей Сергеевич

Мать: Кособокова (Кравцова) Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиченин Андрей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легков Дмитрий Викторович

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1992

Сын: Чиченин Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Чиченин Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
10.04.1995

Дочь: (Чиченина) Алена Андреевна

Отец ребёнка: Чиченин Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
11.01.2006

Дочь: (Чиченина) Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Феофанов Александр Сергеевич

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