Детцель Лоренц — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Детцель Лоренц

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шроо) Мария Ева

Рождение ребёнка
1858

Сын: Детцель Иосиф

Мать ребёнка: (Шроо) Мария Ева

Рождение ребёнка
1866

Сын: Детцель Иоган Петер

Мать ребёнка: (Шроо) Мария Ева

Смерть
Неизвестно

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