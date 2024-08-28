Детцель Лоренц
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Шроо) Мария Ева
Рождение ребёнка
1858
Сын: Детцель Иосиф
Мать ребёнка: (Шроо) Мария Ева
Рождение ребёнка
1866
Сын: Детцель Иоган Петер
Мать ребёнка: (Шроо) Мария Ева
Смерть
Неизвестно