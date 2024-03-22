Кондратенко Стефан Ильич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Кондратенко Илья Платонович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кондратенко Трофим Стефанович
Мать ребёнка: Кондратенко Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кондратенко Алексей Стефанович
Мать ребёнка: Кондратенко Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно