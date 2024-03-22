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Кондратенко Стефан Ильич

Место рождения

Гнилица, Харківська область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кондратенко Илья Платонович

Мать: не указана

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Кондратенко Трофим Стефанович

Мать ребёнка: Кондратенко Мария Андреевна

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кондратенко Алексей Стефанович

Мать ребёнка: Кондратенко Мария Андреевна

Гнилица, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратенко Мария Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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