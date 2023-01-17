Якубовский Александр Мустафович
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Якубовский Мустафа(?) Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Якубовский Яков Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Якубовская Амелька Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Якубовский Хасень Александрович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1897
Смерть
Неизвестно