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Якубовский Александр Мустафович

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Место рождения

Видзы, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Якубовский Мустафа(?) Александрович

Мать ребёнка: не указана

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Якубовский Яков Александрович

Мать ребёнка: не указана

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Якубовская Амелька Александровна

Мать ребёнка: не указана

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Якубовский Хасень Александрович

Мать ребёнка: не указана

Видзы, Браславский район, Витебская область
Место жительства
1897
Видзы, Браславский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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