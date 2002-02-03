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Белик Артём Александрович
Белик Артём Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.02.2002
Пол
Мужской
Отец
Белик Александр Владимирович
1974 г.р.
Мать
Белик (Андриенко) Марина Сергеевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.2002
Отец:
Белик Александр Владимирович
Мать:
Белик Марина Сергеевна
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