Иван Семенов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Семенов (Ич)

Иван Семенов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Семен Клементьев (Ич)

Мать: Марья Тимофеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.