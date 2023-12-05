Геннадий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГеннадий Алексеевич

Геннадий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Геннадьевна

Мать ребёнка: Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Геннадьевна

Мать ребёнка: Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геннадьевич

Мать ребёнка: Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раиса

Смерть
Неизвестно
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