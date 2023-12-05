Геннадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геннадьевна
Мать ребёнка: Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Геннадьевна
Мать ребёнка: Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геннадьевич
Мать ребёнка: Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раиса
Смерть
Неизвестно