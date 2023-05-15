Букина Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1920
Отец ребёнка: Букин Павел Акимович
Омская область, Черлакский район, село Татарка
Рождение ребёнка
16.06.1927
Дочь: Кузьмина Любовь Павловна
Отец ребёнка: Букин Павел Акимович
Омская область, Чеpлакский p-н, село Татаpка
Смерть
Неизвестно