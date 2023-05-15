Букина Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1920

Сын: Букин Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Букин Павел Акимович

Омская область, Черлакский район, село Татарка
Рождение ребёнка
16.06.1927

Дочь: Кузьмина Любовь Павловна

Отец ребёнка: Букин Павел Акимович

Омская область, Чеpлакский p-н, село Татаpка
Смерть
Неизвестно
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