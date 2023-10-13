Крымова (Васильева) Федосья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крымова (Васильева) Федосья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.09.1771 ст.

Муж: Крымов Петр Петров

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
19.01.1808 ст.

Дочь: Крымова Мария Алексеева

Отец ребёнка: Крымов Алексей Петров

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
19.01.1808 ст.

Дочь: Крымова Анна Алексеева

Отец ребёнка: Крымов Алексей Петров

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крымова Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Крымов Петр Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крымов Алексей Петров

Отец ребёнка: Крымов Петр Иванов

Смерть
Неизвестно
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