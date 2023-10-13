Крымова (Васильева) Федосья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.09.1771 ст.
Муж: Крымов Петр Петров
Рождение ребёнка
19.01.1808 ст.
Дочь: Крымова Мария Алексеева
Отец ребёнка: Крымов Алексей Петров
Рождение ребёнка
19.01.1808 ст.
Дочь: Крымова Анна Алексеева
Отец ребёнка: Крымов Алексей Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крымова Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Крымов Петр Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крымов Петр Иванов
Смерть
Неизвестно