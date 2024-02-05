Седова (Ивуклова?) Марина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Ивуклова?) Марина Георгиевна

Место рождения

Запрудье

Дата рождения

1878

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Запрудье
Бракосочетание
08.11.1898

Муж: Седов Гавриил Симеонович

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1901

Дочь: Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Седов Гавриил Симеонович

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1906

Дочь: Анна Гаврииловна

Отец ребёнка: Седов Гавриил Симеонович

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
26.04.1908

Сын: Седов Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Седов Гавриил Симеонович

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1911

Дочь: Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Седов Гавриил Симеонович

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1912

Дочь: Васса Гавриловна

Отец ребёнка: Седов Гавриил Симеонович

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1914

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Седов Гавриил Симеонович

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Седов Гавриил Симеонович

Смерть
1979
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