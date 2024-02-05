Седова (Ивуклова?) Марина Георгиевна
Место рожденияЗапрудье
Дата рождения1878
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1898
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1901
Дочь: Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Седов Гавриил Симеонович
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1906
Дочь: Анна Гаврииловна
Отец ребёнка: Седов Гавриил Симеонович
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
26.04.1908
Отец ребёнка: Седов Гавриил Симеонович
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1911
Дочь: Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Седов Гавриил Симеонович
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1912
Дочь: Васса Гавриловна
Отец ребёнка: Седов Гавриил Симеонович
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1914
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Седов Гавриил Симеонович
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Седов Гавриил Симеонович
Смерть
1979