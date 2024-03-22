Титова Евдокия Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848 ст.
Дата смерти10.06.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.
Бракосочетание
12.05.1867 ст.
Муж: Федот Титов
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около ?.10.1870 ст.
Дочь: Вера Федотова
Отец ребёнка: Федот Титов
Рождение ребёнка
06.04.1876 ст.
Сын: Егор Федотов
Отец ребёнка: Федот Титов
Рождение ребёнка
21.04.1880 ст.
Сын: Георгий Федотов
Отец ребёнка: Федот Титов
Рождение ребёнка
12.03.1887 ст.
Сын: Алексей Федотов
Отец ребёнка: Федот Титов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.06.1913 ст.
Причина смерти: от крупозного воспаления легких
Похороны
13.06.1913 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя