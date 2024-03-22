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Титова Евдокия Степанова

Место рождения

Папино, Хотебцовская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1848 ст.

Дата смерти

10.06.1913 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Папино, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
12.05.1867 ст.

Муж: Федот Титов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около ?.10.1870 ст.

Дочь: Вера Федотова

Отец ребёнка: Федот Титов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.04.1876 ст.

Сын: Егор Федотов

Отец ребёнка: Федот Титов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.04.1880 ст.

Сын: Георгий Федотов

Отец ребёнка: Федот Титов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.03.1887 ст.

Сын: Алексей Федотов

Отец ребёнка: Федот Титов

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
10.06.1913 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от крупозного воспаления легких
Похороны
13.06.1913 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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