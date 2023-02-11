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Дуркин Руслан Евгеньевич
Дуркин Руслан Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.02.2023
Пол
Мужской
Отец
Дуркин Евгений Борисович
1982 г.р.
Мать
Дуркина Любовь Григорьевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2023
Отец:
Дуркин Евгений Борисович
Мать:
Дуркина Любовь Григорьевна
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