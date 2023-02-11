Дуркин Руслан Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуркин Руслан Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.2023

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.2023

Отец: Дуркин Евгений Борисович

Мать: Дуркина Любовь Григорьевна

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