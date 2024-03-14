Романов Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

После 05.06.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
05.06.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Елена Захаровна (Савкина) Климушкина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Анна Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Купино, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 05.06.1912
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