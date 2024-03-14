Романов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиПосле 05.06.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
05.06.1912
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Елена Захаровна (Савкина) Климушкина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Анна Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Купино, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 05.06.1912