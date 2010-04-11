Хайдаров Джалилбек Ибрагимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1975
Дата смерти11.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1975
Рождение ребёнка
27.10.1996
Дочь: Хайдарова Махфират Джалилбековна
Мать ребёнка: Бескемпирова Жанна Кумаргалиевна
Рождение ребёнка
20.06.2000
Дочь: Хайдарова Рухсора Джалилбековна
Мать ребёнка: Бескемпирова Жанна Кумаргалиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.2010