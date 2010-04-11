Хайдаров Джалилбек Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайдаров Джалилбек Ибрагимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1975

Дата смерти

11.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1975

Отец: Хайдаров Ибрагим Муртазаевич

Мать: Ахмедова Дильбар Мухаммадовна

Рождение ребёнка
27.10.1996

Дочь: Хайдарова Махфират Джалилбековна

Мать ребёнка: Бескемпирова Жанна Кумаргалиевна

Рождение ребёнка
20.06.2000

Дочь: Хайдарова Рухсора Джалилбековна

Мать ребёнка: Бескемпирова Жанна Кумаргалиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бескемпирова Жанна Кумаргалиевна

Смерть
11.04.2010
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