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Оладейникова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Оладейников Александр Максимович

Отец ребёнка: Оладейников Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Оладейников Гавриил Максимович

Отец ребёнка: Оладейников Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Оладейников Федор Максимович

Отец ребёнка: Оладейников Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Оладейникова Наталия Максимовна

Отец ребёнка: Оладейников Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Оладейников Иван Максимович

Отец ребёнка: Оладейников Максим Алексеевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Оладейников ??? Максимович

Отец ребёнка: Оладейников Максим Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оладейников Максим Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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