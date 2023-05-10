Оладейникова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1864
Сын: Оладейников Александр Максимович
Отец ребёнка: Оладейников Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Оладейников Гавриил Максимович
Отец ребёнка: Оладейников Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Оладейников Федор Максимович
Отец ребёнка: Оладейников Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Оладейникова Наталия Максимовна
Отец ребёнка: Оладейников Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Оладейников Иван Максимович
Отец ребёнка: Оладейников Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Оладейников ??? Максимович
Отец ребёнка: Оладейников Максим Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно