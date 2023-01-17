Дьяченко Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дьяченко Татьяна Михайловна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
17.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дьяченко Татьяна Михайловна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяченко Татьяна Михайловна

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