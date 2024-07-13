Комаров иван павлов 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комаров иван павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: Комаров фелицата георгиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова анастасия еваитеева?

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Комарова параскева ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Комарова анна ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Комаров игнатий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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