Комаров иван павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Комарова параскева ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Комарова анна ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Комаров игнатий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно