Горченко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веретяхина (Горченко) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Горченко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горченко Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Горченко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горченко Галина Васильевна
Мать ребёнка: Горченко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горченков (Горченко) Иван Васильевич
Мать ребёнка: Горченко Анна
Смерть
Неизвестно