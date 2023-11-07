Горченко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горченко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веретяхина (Горченко) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Горченко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горченко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Горченко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горченко Галина Васильевна

Мать ребёнка: Горченко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горченков (Горченко) Иван Васильевич

Мать ребёнка: Горченко Анна

Смерть
Неизвестно

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