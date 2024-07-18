Архип Еремеевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Еремей Федотович
Мать: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первая Жена
Рождение ребёнка
1846
Сын: Митрофан Архипович
Мать ребёнка: Первая Жена
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аксинья Анисья
Мать ребёнка: Ульяна Николаевна
Смерть
Неизвестно