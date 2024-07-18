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Архип Еремеевич

Место рождения

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Еремей Федотович

Мать: Дарья

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена

Рождение ребёнка
1846

Сын: Митрофан Архипович

Мать ребёнка: Первая Жена

Балабаш-Баишево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аксинья Анисья

Мать ребёнка: Ульяна Николаевна

Смерть
Неизвестно

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