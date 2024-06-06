Петровский Иван 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петровский Иван

Место рождения

Круглянский район, Беларусь

Дата рождения

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Круглянский район, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Иван

Мать ребёнка: Петровская (Горохова) Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Михаил

Мать ребёнка: Петровская (Горохова) Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Олег

Мать ребёнка: Петровская (Горохова) Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лис (Петровская) Валентина

Мать ребёнка: Петровская (Горохова) Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская (Горохова) Тамара

Рождение ребёнка
Между 1956 и 1957

Сын: Петровский Виктор

Мать ребёнка: Петровская (Горохова) Тамара

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