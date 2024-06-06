Петровский Иван
Место рожденияКруглянский район, Беларусь
Дата рождения1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Круглянский район, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Иван
Мать ребёнка: Петровская (Горохова) Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Михаил
Мать ребёнка: Петровская (Горохова) Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Олег
Мать ребёнка: Петровская (Горохова) Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лис (Петровская) Валентина
Мать ребёнка: Петровская (Горохова) Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1956 и 1957
Сын: Петровский Виктор
Мать ребёнка: Петровская (Горохова) Тамара