(Пономарёва) Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пономарёва) Татьяна Борисовна

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

24.12.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1961

Отец: Пономарев Борис Иванович

Мать: Пономарева Нина Григорьевна

Рига, Rīga
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