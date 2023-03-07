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(Пономарёва) Татьяна Борисовна
(Пономарёва) Татьяна Борисовна
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Место рождения
Рига
, Rīga
Дата рождения
24.12.1961
Пол
Женский
Отец
Пономарев Борис Иванович
1937 г.р.
Мать
Пономарева (Старикова) Нина Григорьевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1961
Отец:
Пономарев Борис Иванович
Мать:
Пономарева Нина Григорьевна
Рига
, Rīga
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