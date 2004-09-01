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Чукин Василий

Место рождения

Россия, Башкортостан, Якшимбетовский с/с, д. Разномойка

Дата рождения

14.10.1933

Дата смерти

01.09.2004

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1933

Отец: Чукин Степан

Мать: Чукина Татьяна

Россия, Башкортостан, Якшимбетовский с/с, д. Разномойка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда

Смерть
01.09.2004
Дома пос. Маячный ул. Спортивная д. 15
Похороны
03.09.2004
п. Маячный г. Кумертау
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