Чукин Василий
Место рожденияРоссия, Башкортостан, Якшимбетовский с/с, д. Разномойка
Дата рождения14.10.1933
Дата смерти01.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1933
Отец: Чукин Степан
Мать: Чукина Татьяна
Россия, Башкортостан, Якшимбетовский с/с, д. Разномойка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда
Смерть
01.09.2004
Дома пос. Маячный ул. Спортивная д. 15
Похороны
03.09.2004
п. Маячный г. Кумертау