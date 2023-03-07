(Сентемова) Авдотья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сентемова) Авдотья Петрова

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Место рождения

поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Около 1677 г.р.

Мать

Около 1678 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: Кропотин Петр (Петрушка) Михайлов

Мать: Кропотина Татьяна Иванова

поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь росчисной над речкою Поломкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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