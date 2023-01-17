Поздняя Евдокия Филипповна
Место рождения
Дата рождения25.02.1882 ст.
Дата смерти29.11.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1882 ст.
Отец: Поздний Филипп Семенович
Мать: Поздняя Анна Тимофеевна
ф.803 оп.2 д.309 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1883-1887
Крещение
26.02.1882 ст.
Восприемники: Максим Стеепанович Качуренко и Зиновия Алексеевна Половкова
Смерть
29.11.1885 ст.
3 года.
Похороны
30.11.1885 ст.