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Поздняя Евдокия Филипповна

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

25.02.1882 ст.

Дата смерти

29.11.1885 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1882 ст.

Отец: Поздний Филипп Семенович

Мать: Поздняя Анна Тимофеевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
ф.803 оп.2 д.309 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1883-1887
Крещение
26.02.1882 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Максим Стеепанович Качуренко и Зиновия Алексеевна Половкова
Смерть
29.11.1885 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
3 года.
Похороны
30.11.1885 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
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