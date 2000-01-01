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Умхайбат
Умхайбат
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Нурутдин
Мать
Джамиля
Муж
Ризван
Дети
2 дочери
Добавил:
JD
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Нурутдин
Мать:
Джамиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
2 дочери
Отец ребёнка:
Ризван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Ризван
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