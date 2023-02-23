Хлопушина Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлопушина Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Хлопушин Василий Сергеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Хлопушин Василий Сергеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Хлопушин Гордей Васильев

Отец ребёнка: Хлопушин Василий Сергеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлопушин Василий Сергеев

Смерть
Неизвестно
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