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Хазин Яков Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.02.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хазин Хаим-Арон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Хазина Ревекка (Вера) Яковлевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Хазин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Хазина Ревекка (Вера) Яковлевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Хазин Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Хазина Ревекка (Вера) Яковлевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.10.1899

Дочь: Мандельштам Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Хазина Ревекка (Вера) Яковлевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
08.02.1930
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