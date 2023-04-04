Хазин Яков Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.02.1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хазин Хаим-Арон
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Хазина Ревекка (Вера) Яковлевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Хазин Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Хазина Ревекка (Вера) Яковлевна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Хазина Ревекка (Вера) Яковлевна
Рождение ребёнка
30.10.1899
Дочь: Мандельштам Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Хазина Ревекка (Вера) Яковлевна
Смерть
08.02.1930