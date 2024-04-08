Ершова Дарья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти27.08.1824 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1769
Отец ребёнка: Ершов Михаил Семёнов
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Чередова Василиса Михайлова
Отец ребёнка: Ершов Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Ершов Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Чеунина Феодора Михайловна
Отец ребёнка: Ершов Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Ершов Антип Михайлов
Отец ребёнка: Ершов Михаил Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Кляпинина Ненила Михайлова
Отец ребёнка: Ершов Михаил Семёнов
Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Рождение ребёнка
08.04.1789 ст.
Отец ребёнка: Ершов Михаил Семёнов
Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Ершов Кирсантей Михайлович
Отец ребёнка: Ершов Михаил Семёнов
Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Михаил Семёнов
Смерть
27.08.1824 ст.
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя