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Ершова Дарья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

27.08.1824 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Ершов Макар Михайлович

Отец ребёнка: Ершов Михаил Семёнов

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Чередова Василиса Михайлова

Отец ребёнка: Ершов Михаил Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Ершов Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Ершов Михаил Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Чеунина Феодора Михайловна

Отец ребёнка: Ершов Михаил Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Ершов Антип Михайлов

Отец ребёнка: Ершов Михаил Семёнов

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Кляпинина Ненила Михайлова

Отец ребёнка: Ершов Михаил Семёнов

Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Рождение ребёнка
08.04.1789 ст.

Сын: Ершов Трофим Михайлович

Отец ребёнка: Ершов Михаил Семёнов

Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Ершов Кирсантей Михайлович

Отец ребёнка: Ершов Михаил Семёнов

Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Михаил Семёнов

Смерть
27.08.1824 ст.
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
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