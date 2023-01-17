Махов Сергей Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махов Сергей Геннадьевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махов Геннадий Трофимович

Мать: Махова Лидия Павловна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махова Галина Максимовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махова Галина Максимовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махова Галина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махова Галина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махова Галина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Махова Галина Максимовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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