Пастернак Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пастернак) Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Пастернак Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пастернак) Нина Федоровна
Мать ребёнка: Пастернак Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морданова (Пастернак) Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Пастернак Анна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пастернак Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Пастернак Михаил Федорович
Мать ребёнка: Пастернак Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
19.01.1929
Мать ребёнка: Пастернак Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно