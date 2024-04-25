Пастернак Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастернак Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пастернак) Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Пастернак Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пастернак) Нина Федоровна

Мать ребёнка: Пастернак Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морданова (Пастернак) Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Пастернак Анна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастернак Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Пастернак Михаил Федорович

Мать ребёнка: Пастернак Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
19.01.1929

Сын: Пастернак Иван Федорович

Мать ребёнка: Пастернак Анна Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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