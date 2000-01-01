Орлова (Горячих) Матрена Аникина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Горячих) Матрена Аникина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Орлов Пантелей Ларионович

Отец ребёнка: Орлов Ларион Егорович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агафея Ларионовна

Отец ребёнка: Орлов Ларион Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Трофим Ларионович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
После 1816
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