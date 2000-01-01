Орлова (Горячих) Матрена Аникина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Орлов Пантелей Ларионович
Отец ребёнка: Орлов Ларион Егорович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агафея Ларионовна
Отец ребёнка: Орлов Ларион Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1816