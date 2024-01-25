Кондрашова Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1989

Дочь: Кондрашова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Кондрашов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашова Анна Александровна

Отец ребёнка: Кондрашов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашова Наталья Александродна

Отец ребёнка: Кондрашов Александр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Александр Алексеевич

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