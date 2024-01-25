Кондрашова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1989
Дочь: Кондрашова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Кондрашов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашова Анна Александровна
Отец ребёнка: Кондрашов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашова Наталья Александродна
Отец ребёнка: Кондрашов Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно