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Игнатов Максим Ярославович
Игнатов Максим Ярославович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.12.2007
Пол
Мужской
Отец
Игнатов Ярослав Владимирович
1980 г.р.
Мать
Игнатова (Овчаренко) Алина Леонидовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.2007
Отец:
Игнатов Ярослав Владимирович
Мать:
Игнатова Алина Леонидовна
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