Агафья Павловна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Павел Дементьевич
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M73P?i=352&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Рождение ребёнка
С 1783 по 1792
Дочь: Февронья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Аникеевич
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-WJ8W?i=103&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Смерть
Неизвестно