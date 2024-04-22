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Агафья Павловна

Место рождения

Дуброво, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1729 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Павел Дементьевич

Мать: не указана

Дуброво, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-M73P?i=352&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Рождение ребёнка
С 1783 по 1792

Дочь: Февронья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Аникеевич

Дуброво, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
РС8 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-WJ8W?i=103&wc=M6MK-9M9%3A224254401%2C226324801%2C226696901&cc=1929530
Смерть
Неизвестно
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