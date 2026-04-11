Мусина-Пушкина (Шереметева) Варвара Алексеевна
женский, родилась 15.11.1832
умерла 21.02.1885, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Мусин-Пушкин Владимир Иванович26.07.1830 г.р.
Дети
Голицына (Мусина-Пушкина) Екатерина Владимировна24.11.1861 г.р.
Мусин-Пушкин Алексей Владимирович18.12.1862 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1857
Рождение ребёнка
24.11.1861
Дочь: Голицына (Мусина-Пушкина) Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.12.1862
Сын: Мусин-Пушкин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1865
Дочь: Мусина-Пушкина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1870
Сын: Мусин-Пушкин Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.02.1885
Москва, город федерального значения Москва