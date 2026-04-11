Мусина-Пушкина (Шереметева) Варвара Алексеевна 15.11.1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мусина-Пушкина (Шереметева) Варвара Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.11.1832

умерла 21.02.1885, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Мусин-Пушкин Владимир Иванович26.07.1830 г.р.
Дети
Голицына (Мусина-Пушкина) Екатерина Владимировна24.11.1861 г.р.
Мусин-Пушкин Алексей Владимирович18.12.1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1857

Муж: Мусин-Пушкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
24.11.1861

Дочь: Голицына (Мусина-Пушкина) Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 124. Д. 819. с. 466. Метрические книги Симеоновской церкви.

Рождение ребёнка
18.12.1862

Сын: Мусин-Пушкин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1865

Дочь: Мусина-Пушкина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1870

Сын: Мусин-Пушкин Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Мусин-Пушкин Владимир Иванович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
21.02.1885
Москва, город федерального значения Москва

Смерть (в 52 года, от воспаления?) (1885) – https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0776-000746/00000468.jpg Москва. Пречистенский сорок. Церковь св. Николая Чудотворца Явленного на Арбате

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