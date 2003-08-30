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Юшкин Михаил Эдуардович
Юшкин Михаил Эдуардович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.2003
Пол
Мужской
Отец
Юшкин Эдуард Васильевич
1967 г.р.
Мать
Михайлева (Павлова) Екатерина Викторовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.2003
Отец:
Юшкин Эдуард Васильевич
Мать:
Михайлева Екатерина Викторовна
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